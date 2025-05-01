МЧС предупредило о повышении уровня воды в трех реках Пермского края

В Пермском крае в период со 2 по 5 мая на отдельных участках рек возможны интенсивные уровни подъема воды. Такой прогноз дает региональное управление МЧС. По информации ведомства, подъему ровня воды будет способствовать выпадение «большого количества осадков».
«В случае выпадения большого количества осадков на бассейнах рек горной части Пермского края, не исключена вероятность повышения уровней воды в реках Яйва, Чусовая, Усьва до отметок, при которых возможно возникновение опасного гидрологического явления», — прогнозирует ГУ МЧС по Пермскому краю. По сообщению специалистов ГИС-центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ), в ближайшие сутки регион в буквальном смысле зальет дождями. Количество осадков в первой декаде мая может превысить норму в полтора-два раза.
URA.RU рассказывало, что на текущей неделе затопленными оказались десятки приусадебных участков в Александровске и Чусовом. Власти Чусовского округа ввели в муниципалитете режим повышенной готовности.
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