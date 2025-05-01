Крупная теплоснабжающая компания может взять в аренду котельные пермского города

Кредиторы оператора котельных в Губахе Пермского края одобрили аренду имущественного комплекса общества. Об итогах собрания сообщил на «Федресурсе» конкурсный управляющий ООО «Губахинская энергоснабжающая компания».
«Сейчас рассматривается передача в аренду котельных Губахи ПАО „Т Плюс“. Компания, которая владеет сетевым оборудованием котельных, также намерена отдать в аренду „Т Плюс“ имущество. Это позволит своевременно начать подготовку к отопительному сезону», — сообщает «Коммерсант — Прикамье».
До 2017 года ПАО «Т Плюс» уже оказывала услуги теплоснабжения Губахи. Компании принадлежит 6% установленной мощности электростанций России. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах страны и объединяет 53 электростанции, среди которых 51 ТЭС, 2 ГЭС.
Ранее URA.RU сообщало, что Губахинская энергетическая компания (ООО «ГЭК») принадлежала «Т Плюс», затем ее выкупили частные инвесторы. Под управлением ООО «ГЭК» находилась уже выведенная из эксплуатации Кизеловская ГРЭС-3 Пермского края и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии.
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