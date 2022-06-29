Снег выпал ночью в горной части национального парка «Таганай» (Челябинская область). Об этом сообщили 30 июня в пресс-службе нацпарка.
«В середине лета на Дальний Таганай заглянула зима — напомнила о себе легким снежком и понижением температуры почти до минуса. Подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, но все же странно видеть побелевшие окрестности в конце июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Тем не менее, уже во второй половине дня солнце «прогнало» зиму. Одна природная аномалия сменилась другой — над вершинами появилась двойная радуга.
Дальний Таганай — самая северная и наиболее обширная вершина хребта Большой Таганай, входящего в систему южноуральских гор. Она расположена на высоте 1 км 112 метров над уровнем моря. По наблюдениям местных жителей, за одни сутки на Дальнем Таганае могут смениться все времена года. Зима здесь наступает на две недели раньше и заканчивается на месяц позже, чем у подножия.
В этот раз природные аномалии на Таганае совпали со схожими явлениями на территории всей Челябинской области. Две недели на Южном Урале держались непривычные для середины лета холода: ночью температура опускалась до 1-2 градусов, днем иногда не превышала 10 градусов. С 4 июля, однако, синоптики прогнозируют приход в регион жары — столбики термометров будут приближаться с 30-градусной отметке.
Снег выпал ночью в горной части национального парка «Таганай» (Челябинская область). Об этом сообщили 30 июня в пресс-службе нацпарка. «В середине лета на Дальний Таганай заглянула зима — напомнила о себе легким снежком и понижением температуры почти до минуса. Подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, но все же странно видеть побелевшие окрестности в конце июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Тем не менее, уже во второй половине дня солнце «прогнало» зиму. Одна природная аномалия сменилась другой — над вершинами появилась двойная радуга. Дальний Таганай — самая северная и наиболее обширная вершина хребта Большой Таганай, входящего в систему южноуральских гор. Она расположена на высоте 1 км 112 метров над уровнем моря. По наблюдениям местных жителей, за одни сутки на Дальнем Таганае могут смениться все времена года. Зима здесь наступает на две недели раньше и заканчивается на месяц позже, чем у подножия. В этот раз природные аномалии на Таганае совпали со схожими явлениями на территории всей Челябинской области. Две недели на Южном Урале держались непривычные для середины лета холода: ночью температура опускалась до 1-2 градусов, днем иногда не превышала 10 градусов. С 4 июля, однако, синоптики прогнозируют приход в регион жары — столбики термометров будут приближаться с 30-градусной отметке.