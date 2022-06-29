Снег лег в горных районах Челябинской области и исчез к середине дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Снег выпал ночью в горной части национального парка «Таганай» (Челябинская область). Об этом сообщили 30 июня в пресс-службе нацпарка.

«В середине лета на Дальний Таганай заглянула зима — напомнила о себе легким снежком и понижением температуры почти до минуса. Подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, но все же странно видеть побелевшие окрестности в конце июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Тем не менее, уже во второй половине дня солнце «прогнало» зиму. Одна природная аномалия сменилась другой — над вершинами появилась двойная радуга.

Дальний Таганай — самая северная и наиболее обширная вершина хребта Большой Таганай, входящего в систему южноуральских гор. Она расположена на высоте 1 км 112 метров над уровнем моря. По наблюдениям местных жителей, за одни сутки на Дальнем Таганае могут смениться все времена года. Зима здесь наступает на две недели раньше и заканчивается на месяц позже, чем у подножия.

В этот раз природные аномалии на Таганае совпали со схожими явлениями на территории всей Челябинской области. Две недели на Южном Урале держались непривычные для середины лета холода: ночью температура опускалась до 1-2 градусов, днем иногда не превышала 10 градусов. С 4 июля, однако, синоптики прогнозируют приход в регион жары — столбики термометров будут приближаться с 30-градусной отметке.

Утро Дальний Таганай встретил, припорошенный легким снежком Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Небо было затянуто выглядящими по-зимнему тучами Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Со второй половины дня снег исчез и над вершинами появилась двойная радуга Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»