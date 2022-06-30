В ХМАО подорожали коммунальные услуги: кто пострадал сильнее

01 июля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

В ХМАО с 1 июля увеличилась стоимость за услуги ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО увеличили стоимость коммунальных услуг с 1 июля. В среднем по региону стоимость коммуналки выросла на 3,4%. Об этом URA.RU рассказал директор региональной службы по тарифам ХМАО Алексей Березовский. «В среднем, по Югре, индекс изменения совокупной платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года изменился на 3,4%. При этом максимальный рост платы составит от 4 до 5,4% на территории семи муниципальных образований», — сказал Березовский. Он добавил, что повышенный процент стоимости тарифов произошло в Сургуте, а также поселениях Октябрьское, Приобье, Карымкары, Шеркалы, Каменное, Малый Атлым. В городе Покачи стоимость коммунальных услуг выросла на 7,1%. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году изменения индекса размера платы также увеличилось на 3,4% в среднем по ХМАО. Тогда максимальный возможный рост оплаты за коммунальные услуги был увеличен на 5,4% для восьми муниципалитетов, находящихся в Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО увеличили стоимость коммунальных услуг с 1 июля. В среднем по региону стоимость коммуналки выросла на 3,4%. Об этом URA.RU рассказал директор региональной службы по тарифам ХМАО Алексей Березовский. «В среднем, по Югре, индекс изменения совокупной платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года изменился на 3,4%. При этом максимальный рост платы составит от 4 до 5,4% на территории семи муниципальных образований», — сказал Березовский. Он добавил, что повышенный процент стоимости тарифов произошло в Сургуте, а также поселениях Октябрьское, Приобье, Карымкары, Шеркалы, Каменное, Малый Атлым. В городе Покачи стоимость коммунальных услуг выросла на 7,1%. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году изменения индекса размера платы также увеличилось на 3,4% в среднем по ХМАО. Тогда максимальный возможный рост оплаты за коммунальные услуги был увеличен на 5,4% для восьми муниципалитетов, находящихся в Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах.