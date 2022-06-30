30 июня 2022

IKEA поможет сотням екатеринбуржцев с работой после закрытия

© Служба новостей «URA.RU»
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Лимитированная коллекция текстиля Återställa (Отерстэлла) в IKEA, сшитая жителями деревни Малый Турыш. Екатеринбург, ikea, санжапова гузель
Сотрудникам IKEA помогут подыскать работу после сокращения Фото:

После окончательного закрытия в России шведских магазинов IKEA сотрудникам помогут найти новую работу. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников екатеринбургского филиала на анонимных условиях.

«У всех сотрудников пройдут беседы с менеджерами, будут обсуждать условия сокращения. Обещали помогать с трудоустройством, подыскивать достойную работу с соответствующей зарплатой», — поделился собеседник. Он добавил, что всего в екатеринбургской IKEA работают порядка 600 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах IKEA идет распродажа для своих сотрудников, после которой товары смогут приобрести обычные покупатели. Работники ожидают «жаркий период», предполагая, что люди будут скупать все изделия и перепродавать их втридорога.

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После окончательного закрытия в России шведских магазинов IKEA сотрудникам помогут найти новую работу. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников екатеринбургского филиала на анонимных условиях. «У всех сотрудников пройдут беседы с менеджерами, будут обсуждать условия сокращения. Обещали помогать с трудоустройством, подыскивать достойную работу с соответствующей зарплатой», — поделился собеседник. Он добавил, что всего в екатеринбургской IKEA работают порядка 600 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах IKEA идет распродажа для своих сотрудников, после которой товары смогут приобрести обычные покупатели. Работники ожидают «жаркий период», предполагая, что люди будут скупать все изделия и перепродавать их втридорога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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