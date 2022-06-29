Екатеринбуржцы продают товары из IKEA по ценам в 10 раз выше. Инфографика

29 июня 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В ближайшее время оставшиеся товары из IKEA смогут приобрести и обычные екатеринбуржцы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге цены на товары IKEA взлетели в разы по сравнению с теми, что указаны на официальном сайте шведского мебельного магазина. На маркетплэйсах за ту же самую мебель и игрушки свердловские продавцы просят заплатить от двух до десяти раз дороже. URA.RU подготовило инфографику о росте цен на продукцию уходящего из России бренда. Так, если диван-кровать Svensta в IKEA согласно данным с сайта магазина стоил 5 799 рублей, то на одном из популярных маркетплэйсов за него просят почти в 10 раз дороже — 50 000 рублей. Если комод на сайте магазина оценивается в 9 999 рублей, то в частном объявлении житель Екатеринбурга продает его уже за 25 тысяч. Детская раздвижная кроватка выросла в цене от 11 999 рублей до 20 тысяч. Знаменитая акула из IKEA продавалась в магазине за 1499 рублей, то за такую же новую мягкую игрушку свердловчанка предлагает заплатить 2500 р. Ранее URA.RU писало, что сотрудники шведского мебельного магазина IKEA в Екатеринбурге придумали, как обхитрить начальство и стали на себя оформлять заказы своих знакомых. Это связано с закрытой распродажей, которую в сети устроили для собственных работников с 27 по 29 июня. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге цены на товары IKEA взлетели в разы по сравнению с теми, что указаны на официальном сайте шведского мебельного магазина. На маркетплэйсах за ту же самую мебель и игрушки свердловские продавцы просят заплатить от двух до десяти раз дороже. URA.RU подготовило инфографику о росте цен на продукцию уходящего из России бренда. Так, если диван-кровать Svensta в IKEA согласно данным с сайта магазина стоил 5 799 рублей, то на одном из популярных маркетплэйсов за него просят почти в 10 раз дороже — 50 000 рублей. Если комод на сайте магазина оценивается в 9 999 рублей, то в частном объявлении житель Екатеринбурга продает его уже за 25 тысяч. Детская раздвижная кроватка выросла в цене от 11 999 рублей до 20 тысяч. Знаменитая акула из IKEA продавалась в магазине за 1499 рублей, то за такую же новую мягкую игрушку свердловчанка предлагает заплатить 2500 р. Ранее URA.RU писало, что сотрудники шведского мебельного магазина IKEA в Екатеринбурге придумали, как обхитрить начальство и стали на себя оформлять заказы своих знакомых. Это связано с закрытой распродажей, которую в сети устроили для собственных работников с 27 по 29 июня.