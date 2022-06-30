«ВКонтакте» проведет для пермяков закрытые кинопоказы

Чтобы попасть в зал, билет придется выиграть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соцсеть «ВКонтакте» организует в Перми ряд закрытых кинопоказов, билеты на которые можно будет только выиграть в приложении сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

«Для участия в розыгрыше билетов достаточно отправить заявку через мини-приложение и опубликовать сгенерированную в приложении историю на своей странице. Победители выбираются случайным образом. Они получат уведомления о выигрыше за несколько дней до сеанса», — рассказали организаторы на своем сайте.

Показы будут проходить по выходным, начиная с 9 июля. Зрителям представят ленты «Супергерои» (16+), «Мейнстрим» (18+), «Дьяволик» (16+) и «Мегрэ и таинственная девушка» (16+). Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 5 июля состоится спецпоказ культового фильма «Драйв» (18+) с Райаном Гослингом в главной роли.