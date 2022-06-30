Сеть «Магнит» оштрафовали за увольнение курганца не по правилам

Мужчине, уволившемуся из «Магнита», вернули трудовую книжку только после обращения в прокуратуру Фото: Денис Моргунов © URA.RU

АО «Тандер» оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства при увольнении продавца магазина «Магнит» в городе Шадринске Курганской области. Нарушения выявлены во время проверки, проводившейся по обращению уволенного гражданина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Работник осуществлял трудовую деятельность в АО „Тандер“ в должности продавца в магазине „Магнит“. На основании письменного заявления работника трудовой договор с ним был расторгнут по соглашению сторон. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку. В нарушение указанных требований трудовая книжка работнику в день увольнения не выдана», — говорится в сообщении.

В адрес гендиректора АО «Тандер» было внесено представление прокуратуры об устранении нарушений закона. В результате одного из сотрудников предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности, а трудовую книжку выдали работнику. «Кроме того, юридическое лицо Государственной инспекцией труда привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что АО «Тандер» оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что магазин «Магнит Косметик» в Перми обсчитал покупателя на 53 рубля 93 копейки. Пермяк заказал несколько товаров в приложении магазина, получил более дешевые, а счет остался прежним.

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