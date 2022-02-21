«Магнит» заплатит десятки тысяч за обман пермяка на 50 рублей

Пермяк, заказав несколько товаров в приложении магазина «Магнит Косметик», получил более дешевые, а счет остался прежним. Таким образом компания-продавец — АО «Тандер» — обсчитала покупателя на 53 рубля 93 копейки, а штраф получила на 20 тысяч рублей, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Во время сборки заказа в наличии два товара отсутствовали и были заменены на другие. Сумма заказа составила 1277,98 руб. Фактически АО „Тандер“ не снизило стоимость заказа, предъявило к оплате ранее заявленную сумму 1331,91 руб., при этом необоснованно завысив стоимость каждого вида товара в заказе, чем допустило прямой обсчет потребителя на сумму 53,93 руб.», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Штраф продавцу выписали за нарушение ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ (обсчет потребителя). Постановление по делу вступило в законную силу.
Пермяк, заказав несколько товаров в приложении магазина «Магнит Косметик», получил более дешевые, а счет остался прежним. Таким образом компания-продавец — АО «Тандер» — обсчитала покупателя на 53 рубля 93 копейки, а штраф получила на 20 тысяч рублей, рассказали в Роспотребнадзоре. «Во время сборки заказа в наличии два товара отсутствовали и были заменены на другие. Сумма заказа составила 1277,98 руб. Фактически АО „Тандер“ не снизило стоимость заказа, предъявило к оплате ранее заявленную сумму 1331,91 руб., при этом необоснованно завысив стоимость каждого вида товара в заказе, чем допустило прямой обсчет потребителя на сумму 53,93 руб.», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Штраф продавцу выписали за нарушение ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ (обсчет потребителя). Постановление по делу вступило в законную силу.