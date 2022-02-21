«Магнит» заплатит десятки тысяч за обман пермяка на 50 рублей

22 февраля 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Ошибка на несколько десятков рублей обернулась многотысячным штрафом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяк, заказав несколько товаров в приложении магазина «Магнит Косметик», получил более дешевые, а счет остался прежним. Таким образом компания-продавец — АО «Тандер» — обсчитала покупателя на 53 рубля 93 копейки, а штраф получила на 20 тысяч рублей, рассказали в Роспотребнадзоре. «Во время сборки заказа в наличии два товара отсутствовали и были заменены на другие. Сумма заказа составила 1277,98 руб. Фактически АО „Тандер“ не снизило стоимость заказа, предъявило к оплате ранее заявленную сумму 1331,91 руб., при этом необоснованно завысив стоимость каждого вида товара в заказе, чем допустило прямой обсчет потребителя на сумму 53,93 руб.», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Штраф продавцу выписали за нарушение ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ (обсчет потребителя). Постановление по делу вступило в законную силу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермяк, заказав несколько товаров в приложении магазина «Магнит Косметик», получил более дешевые, а счет остался прежним. Таким образом компания-продавец — АО «Тандер» — обсчитала покупателя на 53 рубля 93 копейки, а штраф получила на 20 тысяч рублей, рассказали в Роспотребнадзоре. «Во время сборки заказа в наличии два товара отсутствовали и были заменены на другие. Сумма заказа составила 1277,98 руб. Фактически АО „Тандер“ не снизило стоимость заказа, предъявило к оплате ранее заявленную сумму 1331,91 руб., при этом необоснованно завысив стоимость каждого вида товара в заказе, чем допустило прямой обсчет потребителя на сумму 53,93 руб.», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Штраф продавцу выписали за нарушение ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ (обсчет потребителя). Постановление по делу вступило в законную силу.