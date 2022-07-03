Спутник США снимал Белгород за три дня до удара по городу

Съемка Белгорода со спутника велась 30 июня Фото: Роскосмос

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал Белгород всего за три дня до ракетного удара ВСУ по городу. Об этом рассказали корреспонденты РИА «Новости».

Как пишет издание, съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.

Ранее РИА «Новости» выяснило, что американские коммерческие спутники также фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины захватить остров. Кроме того, американский спутник Worldview-1 делал съемку Новошахтинской НПЗ за три дня до атаки.

Ранее URA.RU сообщало, что при обстрелах Белгорода погибли четыре человека, еще четыре ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также агентство писало, что украинский спутник «Лыбидь» готов к запуску на орбиту после завершения российской спецоперации на Украине. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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