В Роскосмосе готовы запустить на орбиту украинский спутник

Дмитрий Рогозин не исключил запуск спутника «Лыбидь» после завершения спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский спутник «Лыбидь» готов к запуску на орбиту после завершения российской спецоперации на Украине. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы, соответственно, будем готовы тогда, когда придет время. А кто будет в тот момент представлять Украину или то, что будет освобождено от владычества киевской хунты, — это второй вопрос», — сказал официальный представитель Роскосмоса в интервью телеканалу «Россия-24». По его мнению, вопрос о том, кто будет представлять украинскую сторону после завершения российской спецоперации — это задача второго плана.

По словам Рогозина, госкорпорация дождется, когда появится «настоящий хозяин». «Возможно, это будут освобожденные территории Украины, и тогда мы решим, когда запускать космический аппарат», — считает он. Глава Роскосмоса сообщил, что сейчас космический аппарат находится на хранении, где поддерживаются все его системы.

Заказчиком космического аппарата «Лыбидь» является Украина, но юридически по этому спутнику работает российская компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС). Она отвечает за платформу аппарата, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины в феврале этого года. Основная цель российской армии — спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация территории.