Наиболее высокий «вклад» в общий объем дебиторской задолженности обеспечили всего две группы предприятий из коммунальной сферы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске предприятия коммунального сектора, занимающиеся обеспечением электроэнергией, газом и паром оказались самыми злостными должниками. Как 4 июля сообщил Челябинскстат, в апреле их доля в общем объеме кредиторской задолженности приблизилась к 10%.

«Предприятия, обеспечивающие экономику с домохозяйствами электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха заняли в апреле 2022 года долю в 9,6% в общем объеме просроченной кредиторской задолженности. Также среди крупных должников компании, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнителей — их доля 6,2%», — рассказал Челябинскстат на своем сайте.

Средний показатель «вклада» предприятия в «фонд» просроченных кредиторских платежей — 4,7%. При этом по дебиторской задолженности, когда должны предприятию, а не оно кому-то, эта цифра в апреле была выше — 5,7%. Две трети должников не платили компаниям по воде и утилизации отходов, а также по выработке энергии. Совокупно на эти две группы приходилась доля в 73,2% просроченной «дебиторки».

Кроме прочего, Челстат в своем отчете привел доли прибыльных и убыточных компаний. Ожидаемо самый высокий процент убыточных снова в среде фирм, занимающихся водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов — 55,3%. Меньше всех убытки генерировали обрабатывающие производства. Доля аутсайдеров среди них составила лишь 22,6%.

Основная масса испытывающих финансовые затруднения компаний работает в коммунальном секторе Фото: Челябинскстат