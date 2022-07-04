Росгвардия: наблюдатели ОБСЕ сотрудничали со спецслужбами Украины

04 июля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Наблюдатели ОБСЕ передавали спецслужбам Украины места дислокации ВС России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наблюдатели ОБСЕ работали в интересах украинских спецслужб в Херсонской области. Об этом сообщили в Росгвардии. «При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ. [Они] свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — указано в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что иностранные представители располагались в Херсоне и находились под личным покровительством Савченко. Бойцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации ВС России в Крыму, а также на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта Минобороны РФ доложило о взятии Херсонской области. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Наблюдатели ОБСЕ работали в интересах украинских спецслужб в Херсонской области. Об этом сообщили в Росгвардии. «При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ. [Они] свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — указано в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что иностранные представители располагались в Херсоне и находились под личным покровительством Савченко. Бойцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации ВС России в Крыму, а также на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта Минобороны РФ доложило о взятии Херсонской области.