В челябинском городе закрыли нелегальное общежитие для мигрантов

В нелегальном хостеле жили трудовые мигранты Фото: Илья Московец © URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) судебные приставы добились закрытия нелегального общежития. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, в импровизированном хостеле незаконно проживали постояльцы из ближнего зарубежья.

«Собственник нескольких квартир в многоквартирном доме провел их реконструкцию — разделил на комнаты, оборудовал двухъярусными кроватями из расчета на нахождение в помещении до нескольких десятков человек. Это общежитие он заселил постояльцами — трудовыми мигрантами из ближнего зарубежья», — сообщили URA.RU в пресс-службе URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

Жильцы дома оказались не рады такому соседству. Клиенты нелегального хостела курили в подъезде, мусорили и шумели. По данным отдела по вопросам миграции МО МВД России «Южноуральский», в этих «нехороших квартирах» были зарегистрированы 240 граждан из других государств.

Далее процесс закономерно перешел в судебную плоскость: Южноуральский городской суд, рассмотрев вопрос, обязал предпринимателя прекратить осуществление деятельности по оказанию гостиничных услуг. Контроль исполнения был возложен на судебных приставов Южноуральского городского отделения.

Для побуждения должника приступить к исполнению требования суда приставам пришлось назначить бизнесмену исполнительский сбор и привлечь его к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Только после этого из незаконной гостиницы были выселены все гости.

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