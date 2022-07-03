03 июля 2022
02 июля 2022

Пермякам на свадьбу все гости подарили собачий корм

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевые продуктовые магазины. Челябинск, пятерочка, корм для животных
Вместо букетов цветов — пачки корма Фото:

К молодой паре из Краснокамска (Пермский край) все гости на свадьбу пришли не с цветами, а с кормом для кошек и собак. Такой необычной историей поделился в своих соцсетях депутат Краснокамской городской Думы Дмитрий Теплов.

«Молодожены Виталий и Виктория вместо цветов на свою свадьбу попросили друзей подарить им корм для животных. Этот корм они передали в краснокамский приют „Мечта“. Счастья добрым людям!» — написал депутат.

В комментариях жители города похвалили добрый поступок молодых людей. Депутат на свой странице социальной сети «ВКонтакте» уже не первый раз делится историями о том, как он сам и другие жители Краснокамска помогают местному приюту. Иногда на страничке появляются фотографии счастливых, пристроенных к новым хозяевам питомцев.

Молодожены Виктория и Виталий сами попросили, чтобы вместо цветов им подарили корм
А вот и свадебные подарки

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская кофейня ищет нового бариста. Обязательное условие — у него должна быть собака.

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К молодой паре из Краснокамска (Пермский край) все гости на свадьбу пришли не с цветами, а с кормом для кошек и собак. Такой необычной историей поделился в своих соцсетях депутат Краснокамской городской Думы Дмитрий Теплов. «Молодожены Виталий и Виктория вместо цветов на свою свадьбу попросили друзей подарить им корм для животных. Этот корм они передали в краснокамский приют „Мечта“. Счастья добрым людям!» — написал депутат. В комментариях жители города похвалили добрый поступок молодых людей. Депутат на свой странице социальной сети «ВКонтакте» уже не первый раз делится историями о том, как он сам и другие жители Краснокамска помогают местному приюту. Иногда на страничке появляются фотографии счастливых, пристроенных к новым хозяевам питомцев. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская кофейня ищет нового бариста. Обязательное условие — у него должна быть собака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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