Пермякам на свадьбу все гости подарили собачий корм

Вместо букетов цветов — пачки корма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К молодой паре из Краснокамска (Пермский край) все гости на свадьбу пришли не с цветами, а с кормом для кошек и собак. Такой необычной историей поделился в своих соцсетях депутат Краснокамской городской Думы Дмитрий Теплов.

«Молодожены Виталий и Виктория вместо цветов на свою свадьбу попросили друзей подарить им корм для животных. Этот корм они передали в краснокамский приют „Мечта“. Счастья добрым людям!» — написал депутат.

В комментариях жители города похвалили добрый поступок молодых людей. Депутат на свой странице социальной сети «ВКонтакте» уже не первый раз делится историями о том, как он сам и другие жители Краснокамска помогают местному приюту. Иногда на страничке появляются фотографии счастливых, пристроенных к новым хозяевам питомцев.

Молодожены Виктория и Виталий сами попросили, чтобы вместо цветов им подарили корм Дмитрий Теплов / vk.com

А вот и свадебные подарки Дмитрий Теплов / vk.com

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская кофейня ищет нового бариста. Обязательное условие — у него должна быть собака.