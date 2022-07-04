Пермяков, заказывающих товары IKEA, начали обманывать мошенники

В группах доставки просят пермяков быть бдительными Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермяков, которые заказывают товары IKEA на финальной распродаже, стартовавшей 5 июля, начали обманывать мошенники. Об уже произошедших случаях предупредили в группе «Доставка из ИKEA (ИКЕЯ) | Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, у нас для вас важная информация! К сожалению, возникли случаи мошенничества, поэтому просим обратить внимание: в нашей компании только два человека принимают заявки — Наталья Гилева и Ольга Шеина, уточнения по заказу также делает Борислав Шеин. Мы не берем предоплат, оплата происходит только при получении товара», — указано в посте.

В другой группе по доставке товаров IKEA в Пермь тоже просят обратить внимание, что подтверждать поступившую заявку будет конкретный человек, и указали имя и номер его мобильного телефона. Схема обмана работает так: мошенники смотрят, кто является подписчиком группы и интересовался в комментариях доставкой с распродажи. Далее они находят номера телефонов, которые есть на страничке пермяков, или же пишут в личные сообщения, представляясь сотрудником группы по доставке. Просят подтвердить заявку и внести предоплату или даже полностью оплатить заказываемый товар и пропадают.

Ранее URA.RU рассказывало, что финальная распродажа остатков IKEA вызвала ажиотаж у пермяков. Доставщики не успевают обрабатывать все заявки.