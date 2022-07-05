Пермяки квадрокоптерами незаконно ввозят санкционные товары

Дроны используют, чтобы провезти незаметно через границу товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки начали пользоваться квадрокоптерами для контрабанды санкционных или более дешевых за границей товаров. Дроны используются и для передачи телефонов в колонии и СИЗО. О незаконном способе доставки URA.RU рассказал пермский специалист по разработке беспилотных систем.

«Нам регулярно поступают звонки с просьбой сконструировать или доработать уже существующий дрон для конкретных целей в „черной“ зоне экономики. Одно из применений — контрабанда. Используется там, где есть госграница, и есть большая разница в стоимости товаров по ее стороны. К примеру, рейс коптера с 5 кг сигарет (это 20 блоков по 10 пачек) может принести 200-400 евро. Сейчас это пользуется спросом», — рассказал URA.RU собеседник.

Второй популярный запрос специалистам по беспилотникам — доставка малогабаритных товаров, как правило мобильных телефонов, в колонии и СИЗО. Такие звонки поступают пермским разработчикам даже чаще.

«Здесь условие: должна быть техническая возможность доставки. Не во всех зонах есть возможность пролететь и сбросить груз так, чтобы об этом не узнала администрация», — добавил разработчик.

Ответственность у таких «доставщиков» достаточно небольшая, от трех до пяти тысяч рублей, согласно статье 19.12 КоАП «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». По словам собеседника, сам он с такими предложениями не работает, однако лично знает людей, которые зарабатывают именно за счет создания и продажи дронов для доставки в колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми поймали дрон, перевозящий запрещенные предметы заключенным. В посылке было шесть телефонов, зарядки от них и sim-карты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам