Экс-мэр Миасса выиграл суд о чести у челябинского СК

Станислав Третьяков доказал неправоту пресс-службы челябинского СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд удовлетворил иск бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова о защите чести и достоинства и о признании сведений, не соответствующих действительности. Ответчиком по иску стало региональное Следственное управление СК России, которое теперь должно выступить с опровержением информации о Третьякове, высказанной в СМИ еще в 2020 году, рассказал адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский.

«Длительное время Следственные органы отказывались признавать факт распространения недостоверных сведений о Третьякове. Однако в 2021 году Седьмой кассационный суд отменил решение об отказе в нашем иске и направил материал на новое рассмотрение. Калининский районный суд Челябинска вновь отказал в удовлетворении иска, но Челябинский облсуд решение отменил и исковые требования удовлетворил», — рассказал Сергей Колосовский.

Третьяков требовал признать недостоверными заявления пресс-службы СУ СКР области от 13 февраля 2020 года, когда и. о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ Александр Скорик сообщил журналистам, что Третьяков якобы пытался сбежать от следователя,, но его задержала охрана. Тогда Третьякова вызвали в СУ СКР по региону и запретили покидать здание, пока к нему не приедет адвокат, хотя Колосовский в тот момент находился в другом городе. Самого Третьякова в тот же день отпустили, после вмешательства и. о. руководителя управления Степана Шульги. Сам экс-чиновник заявил, что не делал никаких попыток покинуть здание.

Третьяков обвиняется в получении взяток и превышении полномочий. Показания на него бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, отбывающий наказание за коррупцию и предприниматель Андрей Юдин, привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. Процесс по делу экс-мэра проходит в Миасском горсуде. Третьяков заявил, что взяток не брал, прошел тест на полиграфе, который показал, что он говорит правду. Сафонов и Юдин тест провалили.

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