Пермские компании начали активно нанимать новых сотрудников

Количество вакансий в разных сферах выросло на 14% Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

В Пермском крае компании начали активный поиск новых сотрудников. В июне в регионе было открыто около 12 тысяч вакансий — это на 14% больше, чем в мае. Такими данными поделилась служба исследований онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

«Это самый существенный месячный прирост по количеству вакансий за последний год. Сильнее всего выросла потребность в специалистах по добыче сырья — появилось сразу на 39% больше таких вакансий, чем в мае», — указано в исследовании.

Также в топ-10 сфер, в которых вырос спрос на новых сотрудников, вошли «Закупки» (+31%), «Домашний персонал» (+27%), «Транспорт, логистика» (+26%), «Рабочий персонал» (+22%), «Спорт, фитнес, салоны красоты» (+21%), «Административный персонал» (+21%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+21%), «Юристы» (+17%) и «Строительство» (+17%). В некоторых сферах спрос наоборот стал ниже. На 1% уменьшилось число вакансий в банковском секторе, на 4% — в госслужбе и на 6% — в области безопасности.

Самыми востребованными в Пермском крае, независимо от общего роста числа вакансий, по-прежнему остаются специалисты сферы продаж — на них приходится треть всех вакансий июня. На втором месте — строители (22% вакансий), на третьем — рабочий персонал (21%). Менее всего работодатели заинтересованы в новых сотрудниках из сфер страхования и госслужбы — менее 1% от общего числа вакансий.

Ранее URA.RU сообщало, что завод в Пермском крае набирает рабочих с зарплатой от 50 до 150 тысяч рублей. Рабочим также обещают полный соцпакет, оздоровление, компенсацию проезда и проживания.

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