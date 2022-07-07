В Перми пригрозили штрафом магазину сетевого гиганта из США

В трудовой инспекции пригрозили магазину штрафом за нарушение закона Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми единственный магазин популярной американской компании Amway рискует получить штраф, после того как его руководство заявило о приостановке деятельности. Ситуацией заинтересовались в Государственной инспекции труда в Пермском крае. Магазину выдано предостережение о недопустимости нарушения закона.

«Инспектор Госинспекции труда в Пермском крае провел профилактический визит в ООО „Amway“. В ходе визита дал разъяснения сотрудникам в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В инспекции предупредили, что за нарушения трудового законодательства предусмотрен штраф в 70 тысяч рублей, а также дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет. В ведомстве взяли ситуацию на контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что единственный официальный пермский магазин популярного бренда Amway готовится к закрытию. Компания приняла решение прекратить свою деятельность в России.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике.