Туроператоры раскрыли, куда хотят, но не полетят свердловчане

08 июля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Свердловчане часто интересуются азиатскими странами и странами Карибского моря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские туристические агентства рассказали, что жители региона часто спрашивают об азиатских странах, Кубе, Доминиканской Республике и ряде других зарубежных государств, в которые прекратились авиаперелеты на фоне санкций. Об этом представители турфирм сообщили в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. «Таиланд спрашивают каждый день. До недавнего времени были прямые перелеты в Египет из Екатеринбурга, но их поставили с 23 июля. Также часто спрашивают Тунис и Кипр», — рассказала директор туристического агентства «ТурМаркет» Екатерина Вьюхина. По ее словам, если раньше Тунис являлся альтернативой отдыху в Турции и Египте, то сейчас это направление из-за пересадок стало дороже и менее комфортно — между Россией и Тунисом отменили прямое авиасообщение, как и между Таиландом. Что касается Кипра, то страна наложила санкции после начала спецоперации, поэтому туры в этом направлении пока в принципе не возможны. В туристической компании «Зима-лето» рассказали, что свердловчане часто интересуются азиатскими направлениями — Таиландом и Вьетнамом, а также спрашивают о Кубе, Доминиканской Республике и Европе. «Туда попасть можно, но с пересадками. А еще чаще всего невозможно найти билеты», — пояснили туроператоры. Представители компании уточнили, что отсутствие билетов связано с тем, что Стамбул (Турция) в настоящее время является перевалочным пунктом, откуда все самолеты разлетаются по остальным направлениям. Но при этом добавили, что если билеты и появляются в продаже, то по завышенной цене. При этом туроператоры отмечают, что в настоящее время популярностью пользуют такие направления, как Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия. По России лидирующими турами с авиаперелетами являются Сочи, Адлер, Туапсе, Геленджик, чуть менее популярны Санкт-Петербург, Калининград, Байкал, Алтай. В «ТурМаркете» также отметили топ направлений в рамках автобусных туров выходного дня, куда попали Казань, Соль-Илецк, сплавы и турбазы по Свердловской области и Башкортостану. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали реже летать в Армению и Казахстан. Связано это с проблемой с чартерными рейсами и ПЦР-тестами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловские туристические агентства рассказали, что жители региона часто спрашивают об азиатских странах, Кубе, Доминиканской Республике и ряде других зарубежных государств, в которые прекратились авиаперелеты на фоне санкций. Об этом представители турфирм сообщили в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. «Таиланд спрашивают каждый день. До недавнего времени были прямые перелеты в Египет из Екатеринбурга, но их поставили с 23 июля. Также часто спрашивают Тунис и Кипр», — рассказала директор туристического агентства «ТурМаркет» Екатерина Вьюхина. По ее словам, если раньше Тунис являлся альтернативой отдыху в Турции и Египте, то сейчас это направление из-за пересадок стало дороже и менее комфортно — между Россией и Тунисом отменили прямое авиасообщение, как и между Таиландом. Что касается Кипра, то страна наложила санкции после начала спецоперации, поэтому туры в этом направлении пока в принципе не возможны. В туристической компании «Зима-лето» рассказали, что свердловчане часто интересуются азиатскими направлениями — Таиландом и Вьетнамом, а также спрашивают о Кубе, Доминиканской Республике и Европе. «Туда попасть можно, но с пересадками. А еще чаще всего невозможно найти билеты», — пояснили туроператоры. Представители компании уточнили, что отсутствие билетов связано с тем, что Стамбул (Турция) в настоящее время является перевалочным пунктом, откуда все самолеты разлетаются по остальным направлениям. Но при этом добавили, что если билеты и появляются в продаже, то по завышенной цене. При этом туроператоры отмечают, что в настоящее время популярностью пользуют такие направления, как Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия. По России лидирующими турами с авиаперелетами являются Сочи, Адлер, Туапсе, Геленджик, чуть менее популярны Санкт-Петербург, Калининград, Байкал, Алтай. В «ТурМаркете» также отметили топ направлений в рамках автобусных туров выходного дня, куда попали Казань, Соль-Илецк, сплавы и турбазы по Свердловской области и Башкортостану. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области стали реже летать в Армению и Казахстан. Связано это с проблемой с чартерными рейсами и ПЦР-тестами.