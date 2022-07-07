В Челябинске началась продажа билетов в Казахстан по низкой цене

08 июля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Запуск рейса позволит снизить стоимость перелета из Челябинска в Алматы более чем в два раза Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске начали продавать билеты на стартующие 17 июля рейсы авиакомпании Red Wings до Алматы в Казахстане. По данным сервиса «Авиасейлз», стоимость перелета сократится более чем в два раза. «Доступны для бронирования региональные направления из Челябинска. Билеты можно приобрести на сайте и в мобильном приложении», — сообщил авиаперевозчик на своем сайте. Цена билета, которую приводит «Авиасейлз», 9951 рубль. 16 июля улететь можно лишь за 19567 рублей, что более чем в два раза выше дня открывающихся с 17 июля полетов. Улететь на бортах других авиакомпаний в Алматы из Челябинска получится лишь с пересадками. Новую полетную программу Red Wings анонсировал 4 июля. Направление стало третьим международным рейсом авиакомпании из базового аэропорта «Баландино». Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске начали продавать билеты на стартующие 17 июля рейсы авиакомпании Red Wings до Алматы в Казахстане. По данным сервиса «Авиасейлз», стоимость перелета сократится более чем в два раза. «Доступны для бронирования региональные направления из Челябинска. Билеты можно приобрести на сайте и в мобильном приложении», — сообщил авиаперевозчик на своем сайте. Цена билета, которую приводит «Авиасейлз», 9951 рубль. 16 июля улететь можно лишь за 19567 рублей, что более чем в два раза выше дня открывающихся с 17 июля полетов. Улететь на бортах других авиакомпаний в Алматы из Челябинска получится лишь с пересадками. Новую полетную программу Red Wings анонсировал 4 июля. Направление стало третьим международным рейсом авиакомпании из базового аэропорта «Баландино».