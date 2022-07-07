Пермяки жалуются на жару и духоту в автобусах

08 июля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Кондиционеры должны работать при температуре на улице выше +20 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми тепло всего пару дней, а жители города уже изнывают от жары в городском транспорте. Пермяки возмущаются в социальных сетях, пишут жалобы на портал «Управляем вместе» и требуют городские власти обратить внимание на проблему. «Бесит эта жара в автобусах! Когда за бешеные миллионы закупали эти новые автобусы, власти кричали из каждого утюга про комфорт и кондиционеры… И что в итоге? В итоге едешь и обливаешься потом, как гусь в духовке! Достало уже», — написала читательница URA.RU. Пермячка отметила, что в автобусах открыты окна, но это ситуацию не исправляет. Кондиционеры в салоне должны работать при температуре воздуха на улице выше +20 градусов. Подобная ситуация была в середине июня — тогда глава Перми Алексей Демкин отметил большое количество жалоб горожан на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Он поручил сотрудникам МКУ «Гортранс» при проверке обратить отдельное внимание на проблему. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми тепло всего пару дней, а жители города уже изнывают от жары в городском транспорте. Пермяки возмущаются в социальных сетях, пишут жалобы на портал «Управляем вместе» и требуют городские власти обратить внимание на проблему. «Бесит эта жара в автобусах! Когда за бешеные миллионы закупали эти новые автобусы, власти кричали из каждого утюга про комфорт и кондиционеры… И что в итоге? В итоге едешь и обливаешься потом, как гусь в духовке! Достало уже», — написала читательница URA.RU. Пермячка отметила, что в автобусах открыты окна, но это ситуацию не исправляет. Кондиционеры в салоне должны работать при температуре воздуха на улице выше +20 градусов. Подобная ситуация была в середине июня — тогда глава Перми Алексей Демкин отметил большое количество жалоб горожан на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Он поручил сотрудникам МКУ «Гортранс» при проверке обратить отдельное внимание на проблему.