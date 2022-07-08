Прокуратура обязала автовокзал Перми выдать зарплату сотрудникам

Пермский автовокзал задерживал своим сотрудникам заработную плату Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

После проверки прокуратуры Пермский ГУП «Автовокзал» выплатил своим сотрудникам двухмесячную задолженность по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки установлено, что в нарушении федерального законодательства, локальных актов организации частичная задолженность перед <…> сотрудниками по заработной плате за апрель—май 2022 года перед составила свыше 225 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре. Предприятие не выплачивало положенные деньги 14 своим работникам.

По окончании проверки директор автовокзала получил предписание ведомства. После этого нарушения были устранены, «заработная плата перед работниками погашена в полном объеме».

Ранее URA.RU сообщало, что Уральской транспортной прокуратурой были выявлены случаи недоплат. 30 рабочих депо Пермь-Сортировочная получали заработную плату меньше положенного.