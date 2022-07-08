Прокуратура обязала автовокзал Перми выдать зарплату сотрудникам

После проверки прокуратуры Пермский ГУП «Автовокзал» выплатил своим сотрудникам двухмесячную задолженность по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки установлено, что в нарушении федерального законодательства, локальных актов организации частичная задолженность перед <…> сотрудниками по заработной плате за апрель—май 2022 года перед составила свыше 225 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре. Предприятие не выплачивало положенные деньги 14 своим работникам.
По окончании проверки директор автовокзала получил предписание ведомства. После этого нарушения были устранены, «заработная плата перед работниками погашена в полном объеме».
Ранее URA.RU сообщало, что Уральской транспортной прокуратурой были выявлены случаи недоплат. 30 рабочих депо Пермь-Сортировочная получали заработную плату меньше положенного.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».
После проверки прокуратуры Пермский ГУП «Автовокзал» выплатил своим сотрудникам двухмесячную задолженность по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки установлено, что в нарушении федерального законодательства, локальных актов организации частичная задолженность перед <…> сотрудниками по заработной плате за апрель—май 2022 года перед составила свыше 225 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре. Предприятие не выплачивало положенные деньги 14 своим работникам. По окончании проверки директор автовокзала получил предписание ведомства. После этого нарушения были устранены, «заработная плата перед работниками погашена в полном объеме». Ранее URA.RU сообщало, что Уральской транспортной прокуратурой были выявлены случаи недоплат. 30 рабочих депо Пермь-Сортировочная получали заработную плату меньше положенного.