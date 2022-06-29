Пермским работникам РЖД недоплачивали зарплату

Работникам локомотивных бригад в эксплуатационном депо Пермь-Сортировочная не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Пермской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда. Установлено, что 30 работникам предприятия в период снижения объема работы заработная плата рассчитывалась в размере ниже предусмотренного законом», — сообщили в надзорном ведомстве.
По представлению прокурора работодатель погасил образовавшуюся задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. В отношении ОАО «РЖД» возбудили дело об административном правонарушении.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Горнозаводска задолжали зарплату сотрудникам. Долг составил более полумиллиона рублей.
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