Пермским работникам РЖД недоплачивали зарплату

30 июня 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Работодатель задолжал деньги 30 сотрудникам депо Фото: Сергей Русанов © URA.RU Работникам локомотивных бригад в эксплуатационном депо Пермь-Сортировочная не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Пермской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда. Установлено, что 30 работникам предприятия в период снижения объема работы заработная плата рассчитывалась в размере ниже предусмотренного законом», — сообщили в надзорном ведомстве. По представлению прокурора работодатель погасил образовавшуюся задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. В отношении ОАО «РЖД» возбудили дело об административном правонарушении. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Горнозаводска задолжали зарплату сотрудникам. Долг составил более полумиллиона рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Работникам локомотивных бригад в эксплуатационном депо Пермь-Сортировочная не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Пермской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда. Установлено, что 30 работникам предприятия в период снижения объема работы заработная плата рассчитывалась в размере ниже предусмотренного законом», — сообщили в надзорном ведомстве. По представлению прокурора работодатель погасил образовавшуюся задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. В отношении ОАО «РЖД» возбудили дело об административном правонарушении. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Горнозаводска задолжали зарплату сотрудникам. Долг составил более полумиллиона рублей.