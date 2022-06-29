29 июня 2022

Пермским работникам РЖД недоплачивали зарплату

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Подготовка ретро поезда День Победы в депо Сортировочная ул,Дзержинского 30. Пермь, колесная пара, колесо, машинист, человек труда, паровоз, железная дорога, поезд победы, ретро поезд, депо, ремонт паровоза, лв0123, кочегар
Работодатель задолжал деньги 30 сотрудникам депо Фото:

Работникам локомотивных бригад в эксплуатационном депо Пермь-Сортировочная не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Пермской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда. Установлено, что 30 работникам предприятия в период снижения объема работы заработная плата рассчитывалась в размере ниже предусмотренного законом», — сообщили в надзорном ведомстве.

По представлению прокурора работодатель погасил образовавшуюся задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. В отношении ОАО «РЖД» возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Горнозаводска задолжали зарплату сотрудникам. Долг составил более полумиллиона рублей.

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Работникам локомотивных бригад в эксплуатационном депо Пермь-Сортировочная не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Пермской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда. Установлено, что 30 работникам предприятия в период снижения объема работы заработная плата рассчитывалась в размере ниже предусмотренного законом», — сообщили в надзорном ведомстве. По представлению прокурора работодатель погасил образовавшуюся задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. В отношении ОАО «РЖД» возбудили дело об административном правонарушении. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Горнозаводска задолжали зарплату сотрудникам. Долг составил более полумиллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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