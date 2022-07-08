Девочка из Сургута победила в конкурсе «Юная мисс Россия»

09 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Гран-при конкурса «Beauty Russia 2022» получила 9-летняя девочка из Сургута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обладателем гран-при конкурса «Beauty Russia 2022» стала 9-летняя жительница Сургута Илона Цыбина. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Югра». «9-летняя Илона Цыбина получила гран-при конкурса „Beauty Russia“. Она впервые дефилировала на подиуме и выступала перед мэтрами моды — Вячеславом Зайцевым и Александром Васильевым», — сообщает телеканал «Югра». Девочка приняла участие в конкурсе, благодаря бабушке — Наталье Бикетовой. Для Илоны изготовили два образа — царевна Лебедь из сказки Александра Пушкина и костюм в греческом стиле. Конкурс собрал 85 участниц из разных регионов страны. Но престижную награду получила юная сургутянка. Теперь она представит Россию на международном фестивале моды, таланта и красоты. Ранее URA.RU рассказало, что юная жительница Сургута София Олареско прошла в финал конкурса «Голос Дети». Победить в суперфинале ей не удалось. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Обладателем гран-при конкурса «Beauty Russia 2022» стала 9-летняя жительница Сургута Илона Цыбина. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Югра». «9-летняя Илона Цыбина получила гран-при конкурса „Beauty Russia“. Она впервые дефилировала на подиуме и выступала перед мэтрами моды — Вячеславом Зайцевым и Александром Васильевым», — сообщает телеканал «Югра». Девочка приняла участие в конкурсе, благодаря бабушке — Наталье Бикетовой. Для Илоны изготовили два образа — царевна Лебедь из сказки Александра Пушкина и костюм в греческом стиле. Конкурс собрал 85 участниц из разных регионов страны. Но престижную награду получила юная сургутянка. Теперь она представит Россию на международном фестивале моды, таланта и красоты. Ранее URA.RU рассказало, что юная жительница Сургута София Олареско прошла в финал конкурса «Голос Дети». Победить в суперфинале ей не удалось.