08 июля 2022
07 июля 2022

Девочка из Сургута победила в конкурсе «Юная мисс Россия»

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Гран-при конкурса «Beauty Russia 2022» получила 9-летняя девочка из Сургута Фото:

Обладателем гран-при конкурса «Beauty Russia 2022» стала 9-летняя жительница Сургута Илона Цыбина. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Югра».

«9-летняя Илона Цыбина получила гран-при конкурса „Beauty Russia“. Она впервые дефилировала на подиуме и выступала перед мэтрами моды — Вячеславом Зайцевым и Александром Васильевым», — сообщает телеканал «Югра».

Девочка приняла участие в конкурсе, благодаря бабушке — Наталье Бикетовой. Для Илоны изготовили два образа — царевна Лебедь из сказки Александра Пушкина и костюм в греческом стиле.

Конкурс собрал 85 участниц из разных регионов страны. Но престижную награду получила юная сургутянка. Теперь она представит Россию на международном фестивале моды, таланта и красоты.

Ранее URA.RU рассказало, что юная жительница Сургута София Олареско прошла в финал конкурса «Голос Дети». Победить в суперфинале ей не удалось.

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Обладателем гран-при конкурса «Beauty Russia 2022» стала 9-летняя жительница Сургута Илона Цыбина. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Югра». «9-летняя Илона Цыбина получила гран-при конкурса „Beauty Russia“. Она впервые дефилировала на подиуме и выступала перед мэтрами моды — Вячеславом Зайцевым и Александром Васильевым», — сообщает телеканал «Югра». Девочка приняла участие в конкурсе, благодаря бабушке — Наталье Бикетовой. Для Илоны изготовили два образа — царевна Лебедь из сказки Александра Пушкина и костюм в греческом стиле. Конкурс собрал 85 участниц из разных регионов страны. Но престижную награду получила юная сургутянка. Теперь она представит Россию на международном фестивале моды, таланта и красоты. Ранее URA.RU рассказало, что юная жительница Сургута София Олареско прошла в финал конкурса «Голос Дети». Победить в суперфинале ей не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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