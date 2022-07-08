В ХМАО эксперты из Екатеринбурга проверили рушащуюся 16-этажку

09 июля 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Эксперты из Екатеринбурга обследовали несущие конструкции дома с трещинами Фото: Александр Елизаров © URA.RU Эксперты из Екатеринбурга завершили обследование несущих конструкций 16-этажного рушащегося дома в Нижневартовске. По результатам обследования будет проведен дальнейший анализ, сообщается на сайте города Нижневартовска. «Эксперты из Екатеринбурга завершили обследование несущих ограждающих конструкций дома. По его результатам предстоит провести анализ. И специалистами управляющей компании будут приняты дальнейшие меры», — сообщает сайт Gorod3466.ru. Также коммунальщиками проведен обход 191 квартиры на предмет перепланировок. Материалы о нарушении строительных конструкций переданы в службу жилищного и строительного надзора ХМАО. Ситуация с рушащейся многоэтажкой находится на личном контроле у мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Коммунальные службы продолжают оценивать динамику разрушений. Ранее URA.RU рассказало, что жители дома по улице Ленина, 38 проводят независимую экспертизу по факту возникновения трещин. Расходы на нее возмещает управляющая компания. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Эксперты из Екатеринбурга завершили обследование несущих конструкций 16-этажного рушащегося дома в Нижневартовске. По результатам обследования будет проведен дальнейший анализ, сообщается на сайте города Нижневартовска. «Эксперты из Екатеринбурга завершили обследование несущих ограждающих конструкций дома. По его результатам предстоит провести анализ. И специалистами управляющей компании будут приняты дальнейшие меры», — сообщает сайт Gorod3466.ru. Также коммунальщиками проведен обход 191 квартиры на предмет перепланировок. Материалы о нарушении строительных конструкций переданы в службу жилищного и строительного надзора ХМАО. Ситуация с рушащейся многоэтажкой находится на личном контроле у мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Коммунальные службы продолжают оценивать динамику разрушений. Ранее URA.RU рассказало, что жители дома по улице Ленина, 38 проводят независимую экспертизу по факту возникновения трещин. Расходы на нее возмещает управляющая компания.