В ХМАО из-за грозы горят больше ста гектаров леса

Пожары действуют на территории четырех лесничеств ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на территории четырех лесничеств горят леса площадью 116,70 гектара, причиной которых стали грозы. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

«Проводятся работы по тушению пяти возгораний на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 116,70 гектара. Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 11 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось количество возгораний в лесу. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 62 лесных пожаров площадью почти в три тысячи гектаров.