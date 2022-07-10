10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

В ХМАО из-за грозы горят больше ста гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, задымление, смог, огонь, лесной пожар
Пожары действуют на территории четырех лесничеств ХМАО Фото:

В ХМАО на территории четырех лесничеств горят леса площадью 116,70 гектара, причиной которых стали грозы. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

«Проводятся работы по тушению пяти возгораний на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 116,70 гектара. Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 11 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось количество возгораний в лесу. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 62 лесных пожаров площадью почти в три тысячи гектаров.

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В ХМАО на территории четырех лесничеств горят леса площадью 116,70 гектара, причиной которых стали грозы. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. «Проводятся работы по тушению пяти возгораний на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 116,70 гектара. Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 11 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось количество возгораний в лесу. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 62 лесных пожаров площадью почти в три тысячи гектаров.
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