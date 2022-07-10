10 июля 2022
09 июля 2022

Прокуратура выиграла суд у мэрии Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Власти Челябинска обязали запустить процесс обследования аварийного дома (фото из архива) Фото:

Прокуратура подала в суд на мэрию Челябинска, требуя начать обследование аварийного дома, нуждающегося в расселении. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, уточнив, что выиграло суд.

«Прокуратура Челябинска провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома №15 по Копейскому шоссе. В построенном в 1956 году доме есть помещения, собственником которых является муниципалитет, администрация не обеспечила подготовка документов для решения вопроса о признании дома аварийными и подлежащим сносу», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

В связи с этим прокурор Челябинска обратился в суд, потребовав обязать мэрию начать техническое обследование дома специализированной организацией, чтобы признать его аварийным и подлежащим сносу. Советский районный суд удовлетворил иск прокурора, решение не вступило в законную силу. В пресс-службе администрации Челябинска пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позже.

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Прокуратура подала в суд на мэрию Челябинска, требуя начать обследование аварийного дома, нуждающегося в расселении. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, уточнив, что выиграло суд. «Прокуратура Челябинска провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома №15 по Копейскому шоссе. В построенном в 1956 году доме есть помещения, собственником которых является муниципалитет, администрация не обеспечила подготовка документов для решения вопроса о признании дома аварийными и подлежащим сносу», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. В связи с этим прокурор Челябинска обратился в суд, потребовав обязать мэрию начать техническое обследование дома специализированной организацией, чтобы признать его аварийным и подлежащим сносу. Советский районный суд удовлетворил иск прокурора, решение не вступило в законную силу. В пресс-службе администрации Челябинска пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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