Прокуратура выиграла суд у мэрии Челябинска

Власти Челябинска обязали запустить процесс обследования аварийного дома (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура подала в суд на мэрию Челябинска, требуя начать обследование аварийного дома, нуждающегося в расселении. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, уточнив, что выиграло суд.

«Прокуратура Челябинска провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома №15 по Копейскому шоссе. В построенном в 1956 году доме есть помещения, собственником которых является муниципалитет, администрация не обеспечила подготовка документов для решения вопроса о признании дома аварийными и подлежащим сносу», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

В связи с этим прокурор Челябинска обратился в суд, потребовав обязать мэрию начать техническое обследование дома специализированной организацией, чтобы признать его аварийным и подлежащим сносу. Советский районный суд удовлетворил иск прокурора, решение не вступило в законную силу. В пресс-службе администрации Челябинска пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позже.