10 июля 2022
09 июля 2022

В подвале челябинского дома хозяева нашли труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, учение, тушение лесных пожаров
Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства смерти 39-летней женщины. Ее тело нашли в подвале после тушения небольшого пожара в частном доме, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«9 июля вечером в доме в селе Непряхино случился небольшой пожар, его потушили, а когда хозяйка вскрыла подвал, увидела труп женщины и тут же вызвала полицию. Личность погибшей установлена — это 39-летняя местная жительница, у нее обнаружена травма головы, причина смерти и обстоятельства устанавливают следственные органы», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР региона информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе ГУ МЧС региона информацию о пожаре подтвердили.

«Сообщение поступило в 19.39. Горел пол в доме на площади 1 кв. и вещи. Потушен до прибытия подразделений», — сообщили в ведомстве.

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В Чебаркульском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства смерти 39-летней женщины. Ее тело нашли в подвале после тушения небольшого пожара в частном доме, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «9 июля вечером в доме в селе Непряхино случился небольшой пожар, его потушили, а когда хозяйка вскрыла подвал, увидела труп женщины и тут же вызвала полицию. Личность погибшей установлена — это 39-летняя местная жительница, у нее обнаружена травма головы, причина смерти и обстоятельства устанавливают следственные органы», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СКР региона информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе ГУ МЧС региона информацию о пожаре подтвердили. «Сообщение поступило в 19.39. Горел пол в доме на площади 1 кв. и вещи. Потушен до прибытия подразделений», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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