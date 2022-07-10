В подвале челябинского дома хозяева нашли труп женщины

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чебаркульском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства смерти 39-летней женщины. Ее тело нашли в подвале после тушения небольшого пожара в частном доме, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«9 июля вечером в доме в селе Непряхино случился небольшой пожар, его потушили, а когда хозяйка вскрыла подвал, увидела труп женщины и тут же вызвала полицию. Личность погибшей установлена — это 39-летняя местная жительница, у нее обнаружена травма головы, причина смерти и обстоятельства устанавливают следственные органы», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР региона информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе ГУ МЧС региона информацию о пожаре подтвердили.

«Сообщение поступило в 19.39. Горел пол в доме на площади 1 кв. и вещи. Потушен до прибытия подразделений», — сообщили в ведомстве.