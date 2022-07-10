Пермякам предлагают туры на Камчатку за 50 тысяч рублей

11 июля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Пермякам самостоятельно понадобится только добраться до Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермские турфирмы предлагают пермякам посетить в июле—августе полуостров Камчатка. Тур длится восемь дней и стоит 50-70 тысяч рублей на человека. В стоимость пакета входит перелет из Москвы — до столицы нужно будет добраться самостоятельно, проживание в отеле, завтраки и экскурсионная программа. «Камчатка — тренд 2022 года. Пока еще нет ажиотажа, поэтому нужно успевать бронировать тур, цены будут расти каждый месяц», — рассказывают в пермской турфирме «Акапулько». Из Москвы перелет будет длиться 9 часов. Во время тура можно будет увидеть вулканы, водопады, гейзеры, горячие источники, горы. А также понаблюдать за китами, косатками и медведями. Пермякам предлагают и более долгие туры. К примеру, пермское туристическое агентство «Лагуна» предлагает тур на Камчатку на 13 дней. В программу входит проживание в SPA-отеле, морская прогулка, экскурсии на источники, водопады, вулканы, справ по реке Быстрая. Стоимость тура — от 137 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки не могут купить горящие туры в Египет и Турцию. А стоимость турецких туров выросла в разы. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермские турфирмы предлагают пермякам посетить в июле—августе полуостров Камчатка. Тур длится восемь дней и стоит 50-70 тысяч рублей на человека. В стоимость пакета входит перелет из Москвы — до столицы нужно будет добраться самостоятельно, проживание в отеле, завтраки и экскурсионная программа. «Камчатка — тренд 2022 года. Пока еще нет ажиотажа, поэтому нужно успевать бронировать тур, цены будут расти каждый месяц», — рассказывают в пермской турфирме «Акапулько». Из Москвы перелет будет длиться 9 часов. Во время тура можно будет увидеть вулканы, водопады, гейзеры, горячие источники, горы. А также понаблюдать за китами, косатками и медведями. Пермякам предлагают и более долгие туры. К примеру, пермское туристическое агентство «Лагуна» предлагает тур на Камчатку на 13 дней. В программу входит проживание в SPA-отеле, морская прогулка, экскурсии на источники, водопады, вулканы, справ по реке Быстрая. Стоимость тура — от 137 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки не могут купить горящие туры в Египет и Турцию. А стоимость турецких туров выросла в разы.