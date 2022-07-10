10 июля 2022
09 июля 2022

Пермская трикотажная фабрика открыла новый магазин в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин одежды секонд хенд «Мега Хенд». Екатеринбург, секонд хэнд, магазин одежды
В Тюмени открылся уже пятый магазин пермского производителя Фото:

Верещагинская трикотажная фабрика (Пермский край) расширила свое присутствие в Тюмени. Там открылся новый магазин — по адресу ул. Вьюжная, 13. Об открытии сообщили на странице фабрики в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы стали еще ближе к жителям Тюмени! Открытие нового магазина! По счету — это уже пятый магазин в этом городе», — указано в посте.

Это уже 31-й розничный магазин, который открыла Верещагинская фабрика. В магазинах представлена домашняя, спортивная и повседневная одежда из трикотажа. Отделы с одеждой пермского производителя работают в Перми, городах края, а также в Ижевске, Воткинске, Уфе, Тюмени и Кирове.

Так выглядит витрина нового магазина в Тюмени

Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «iMALL Эспланада» откроется магазин классических костюмов. Он переедет из другого торгового центра.

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Верещагинская трикотажная фабрика (Пермский край) расширила свое присутствие в Тюмени. Там открылся новый магазин — по адресу ул. Вьюжная, 13. Об открытии сообщили на странице фабрики в социальной сети «ВКонтакте». «Мы стали еще ближе к жителям Тюмени! Открытие нового магазина! По счету — это уже пятый магазин в этом городе», — указано в посте. Это уже 31-й розничный магазин, который открыла Верещагинская фабрика. В магазинах представлена домашняя, спортивная и повседневная одежда из трикотажа. Отделы с одеждой пермского производителя работают в Перми, городах края, а также в Ижевске, Воткинске, Уфе, Тюмени и Кирове. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «iMALL Эспланада» откроется магазин классических костюмов. Он переедет из другого торгового центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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