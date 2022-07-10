Пермская трикотажная фабрика открыла новый магазин в Тюмени. Фото

11 июля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

В Тюмени открылся уже пятый магазин пермского производителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU Верещагинская трикотажная фабрика (Пермский край) расширила свое присутствие в Тюмени. Там открылся новый магазин — по адресу ул. Вьюжная, 13. Об открытии сообщили на странице фабрики в социальной сети «ВКонтакте». «Мы стали еще ближе к жителям Тюмени! Открытие нового магазина! По счету — это уже пятый магазин в этом городе», — указано в посте. Это уже 31-й розничный магазин, который открыла Верещагинская фабрика. В магазинах представлена домашняя, спортивная и повседневная одежда из трикотажа. Отделы с одеждой пермского производителя работают в Перми, городах края, а также в Ижевске, Воткинске, Уфе, Тюмени и Кирове. Так выглядит витрина нового магазина в Тюмени Группа «Верещагинская трикотажная фабрика» / vk.com Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «iMALL Эспланада» откроется магазин классических костюмов. Он переедет из другого торгового центра. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Верещагинская трикотажная фабрика (Пермский край) расширила свое присутствие в Тюмени. Там открылся новый магазин — по адресу ул. Вьюжная, 13. Об открытии сообщили на странице фабрики в социальной сети «ВКонтакте». «Мы стали еще ближе к жителям Тюмени! Открытие нового магазина! По счету — это уже пятый магазин в этом городе», — указано в посте. Это уже 31-й розничный магазин, который открыла Верещагинская фабрика. В магазинах представлена домашняя, спортивная и повседневная одежда из трикотажа. Отделы с одеждой пермского производителя работают в Перми, городах края, а также в Ижевске, Воткинске, Уфе, Тюмени и Кирове. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «iMALL Эспланада» откроется магазин классических костюмов. Он переедет из другого торгового центра.