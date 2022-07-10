10 июля 2022
09 июля 2022

В Перми трудинспекция выдала предостережение сыну экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис элитного такси ранее сообщил об уходе с рынка Перми Фото:

Трудовая инспекция вынесла предостережение компании Wheely Антона Чиркунова, которая сообщила, что прекращает деятельность в Перми и Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте инспекции.

«Государственная инспекция труда в Пермском крае направила ООО „Вили разработка“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства в связи с объявлением о прекращении трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Пока никто из сотрудников компании в инспекцию не обращался.

Ранее URA.RU рассказывало, что сервис для вызова частных автомобилей, который основал в 2010 году Антон Чиркунов, сын бывшего главы Прикамья Олега Чиркунова, решил сосредоточиться на работе в столицах мира. В Перми и Екатеринбурге компания прекратит работу 17 июля.

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Трудовая инспекция вынесла предостережение компании Wheely Антона Чиркунова, которая сообщила, что прекращает деятельность в Перми и Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте инспекции. «Государственная инспекция труда в Пермском крае направила ООО „Вили разработка“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства в связи с объявлением о прекращении трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Пока никто из сотрудников компании в инспекцию не обращался. Ранее URA.RU рассказывало, что сервис для вызова частных автомобилей, который основал в 2010 году Антон Чиркунов, сын бывшего главы Прикамья Олега Чиркунова, решил сосредоточиться на работе в столицах мира. В Перми и Екатеринбурге компания прекратит работу 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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