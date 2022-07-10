В Перми трудинспекция выдала предостережение сыну экс-губернатора

11 июля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Сервис элитного такси ранее сообщил об уходе с рынка Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU Трудовая инспекция вынесла предостережение компании Wheely Антона Чиркунова, которая сообщила, что прекращает деятельность в Перми и Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте инспекции. «Государственная инспекция труда в Пермском крае направила ООО „Вили разработка“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства в связи с объявлением о прекращении трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Пока никто из сотрудников компании в инспекцию не обращался. Ранее URA.RU рассказывало, что сервис для вызова частных автомобилей, который основал в 2010 году Антон Чиркунов, сын бывшего главы Прикамья Олега Чиркунова, решил сосредоточиться на работе в столицах мира. В Перми и Екатеринбурге компания прекратит работу 17 июля. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Трудовая инспекция вынесла предостережение компании Wheely Антона Чиркунова, которая сообщила, что прекращает деятельность в Перми и Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте инспекции. «Государственная инспекция труда в Пермском крае направила ООО „Вили разработка“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства в связи с объявлением о прекращении трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Пока никто из сотрудников компании в инспекцию не обращался. Ранее URA.RU рассказывало, что сервис для вызова частных автомобилей, который основал в 2010 году Антон Чиркунов, сын бывшего главы Прикамья Олега Чиркунова, решил сосредоточиться на работе в столицах мира. В Перми и Екатеринбурге компания прекратит работу 17 июля.