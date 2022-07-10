10 июля 2022

При банкротстве пермского порта скрыли десятки миллионов налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Все деньги пришлось вернуть Фото:

В Пермском крае конкурсный управляющий ОАО «Порт Березники» скрыл от налоговой службы более 32 млн рублей. Суд признал его виновным и оштрафовал, заставив возместить ущерб.

«В суде установлено, что обвиняемый, чтобы скрыть денежные средства, за счет которых могло быть произведено взыскание налогов, осуществлял расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя расчетные средства предприятия. В результате действий обвиняемой от налогообложения сокрыто более 32 млн рублей», — сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

Суд виновному назначил штраф в размере 1 млн рублей. Задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме. В 2020 году URA.RU рассказывало, что 103 рабочим порта больше года не выплачивали заработную плату. При этом у руководителей предприятия, которое находилось в стадии банкротства, была возможность выплачивать деньги.

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В Пермском крае конкурсный управляющий ОАО «Порт Березники» скрыл от налоговой службы более 32 млн рублей. Суд признал его виновным и оштрафовал, заставив возместить ущерб. «В суде установлено, что обвиняемый, чтобы скрыть денежные средства, за счет которых могло быть произведено взыскание налогов, осуществлял расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя расчетные средства предприятия. В результате действий обвиняемой от налогообложения сокрыто более 32 млн рублей», — сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура. Суд виновному назначил штраф в размере 1 млн рублей. Задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме. В 2020 году URA.RU рассказывало, что 103 рабочим порта больше года не выплачивали заработную плату. При этом у руководителей предприятия, которое находилось в стадии банкротства, была возможность выплачивать деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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