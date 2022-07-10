При банкротстве пермского порта скрыли десятки миллионов налогов

Все деньги пришлось вернуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае конкурсный управляющий ОАО «Порт Березники» скрыл от налоговой службы более 32 млн рублей. Суд признал его виновным и оштрафовал, заставив возместить ущерб.

«В суде установлено, что обвиняемый, чтобы скрыть денежные средства, за счет которых могло быть произведено взыскание налогов, осуществлял расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя расчетные средства предприятия. В результате действий обвиняемой от налогообложения сокрыто более 32 млн рублей», — сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

Суд виновному назначил штраф в размере 1 млн рублей. Задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме. В 2020 году URA.RU рассказывало, что 103 рабочим порта больше года не выплачивали заработную плату. При этом у руководителей предприятия, которое находилось в стадии банкротства, была возможность выплачивать деньги.