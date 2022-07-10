На месте поврежденного «лежачего полицейского» местные жители поставили эмалированный таз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Угут Сургутского района на проезжей части на месте поврежденного «лежачего полицейского» кто-то из местных жителей положил эмалированный таз. Об этом URA.RU рассказал глава поселка Андрей Огородный.

«Тазик кто-то из жителей поставил на это место. Женщина на машине проезжала и убрала его, донесла до мусорки и выбросила. [„Лежачий полицейский“ повредил] кто-то из жителей. Что-то тащили и, наверное, вырвали кусок», — прокомментировал корреспонденту URA.RU Огородный.

По словам главы поселка, сам «лежачий полицейский» починят в ближайшее время. Поврежденный участок залатают коммунальные службы. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги. Мэр Андрей Филатов заверил, что до конца текущего года на всех автомобильных дорогах города пройдет ямочный ремонт.

Глава поселка пообещал, что «лежачего полицейского» починят в ближайшее время Фото: Юлия Трушникова