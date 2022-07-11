Мэр в Пермском крае списала ржавую воду в кране на жару

Ольга Лаврова объяснила влияние жары на качество воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Александровского муниципального округа (Пермский край) Ольга Лаврова нашла объяснение ржавой воде, которая течет из кранов в квартирах горожан. Скрин переписки с мэром выложил в паблик «Подслушано Александровск» соцсети «ВКонтакте» пользователь под ником Nik Kras. Он написал мэру, что из крана бежит вода с ржавчиной и попросил главу объяснить, когда власти решат вопрос с качественным водоснабжением. На это Лаврова ответила, что ржавой воду делает жаркая погода.

По словам мэра, из-за жары в городе увеличивается расход воды. Это приводит к снижению давления воды в трубах. «Так как система водопровода выполнена из металлических труб, в присутствии кислорода происходит процесс окисления железа. В результате образуется ржавчина. Когда трубы заполнены водой, этот процесс замедлен», — говорится в ответе мэра.

Глава Александровского округа также пояснила, что как только температура воздуха понизится, специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации промоют водовод от ржавчины. Эти работы должны быть проведены не позднее 19 августа. Мэр принесла горожанам извинения за доставленные неудобства. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае установилась жаркая погода. Температура воздуха на этой неделе превысит 30 градусов.

Во время недавнего прямого эфира, который Лаврова провела в соцсети «ВКонтакте», ей поступило несколько вопросов, касающихся проблем с водоснабжением. В одном из них жители соседней Яйвы обратили внимание главы на изношенные сети. Лаврова пояснила, что компания, которая их обслуживала, обанкротилась и сейчас власти решают вопрос о выкупе ее имущества.

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