Власти в Пермском крае выкупают имущество компании-банкрота

Компания не занимается обслуживанием сетей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Александровского муниципального округа Пермского края решили выкупить водовод в поселке Яйва, который обслуживает обанкротившаяся компания «Яйвинский жилкомсервис». Об этом сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Александровского муниципального округа заинтересована в приобретении сетей ООО „Яйвинский жилкомсервис“. Сроки принятия решения по приобретению сетей в муниципальную собственность, к сожалению, не определены», — отмечается в паблике мэрии. На проблемы с водоснабжением и канализацией в Яйве обратили внимание главы округа Ольги Лавровой жители поселка. Они заявили, что компания не занимается обслуживанием сетей.

Власти Александровска пояснили, что ООО «Яйвинский жилкомсервис» признано банкротом. После того как конкурсный управляющий оценит имущество компании, в том числе, водопроводные сети, оно будет продано на торгах. В картотеке Арбитражного суда Пермского края указано, что банкротства компании добивалась Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала свыше 6 млн рублей.