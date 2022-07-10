Новая неделя в Пермском крае будет жаркой

11 июля 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

По данным метеорологов, на неделе температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На предстоящей неделе (с 11 июля включительно) в Пермском крае сохранится жаркая погода. Данными делятся специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «В понедельник и вторник в регионе ожидается жаркая погода с максимальной температурой от +27 до +32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в дневные часы возможен град. К среде характер погоды в Пермском крае существенно не изменится», — написано на сайте проекта. В четверг в Прикамье увеличится вероятность ливневых дождей и гроз. Температура воздуха останется на прежнем уровне. «Прогноз на пятницу остается в значительной степени неопределенным. Характер погоды будет зависеть от времени прохождения холодного фронта циклона, смещающегося с Поволжья», — передают метеорологи. По предварительным данным, в выходные дни в Пермском крае ожидается теплая погода. Преобладающая температура днем от +22 до +27 градусов. В дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы. О том, что пермское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение, URA.RU сообщало ранее. 11 июля на территории Пермского края прогнозируется «прохождение неблагоприятных метеорологических явлений». Также журналисты агентства выяснили у специалиста, какие продукты, которые помогут пережить жару. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На предстоящей неделе (с 11 июля включительно) в Пермском крае сохранится жаркая погода. Данными делятся специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «В понедельник и вторник в регионе ожидается жаркая погода с максимальной температурой от +27 до +32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в дневные часы возможен град. К среде характер погоды в Пермском крае существенно не изменится», — написано на сайте проекта. В четверг в Прикамье увеличится вероятность ливневых дождей и гроз. Температура воздуха останется на прежнем уровне. «Прогноз на пятницу остается в значительной степени неопределенным. Характер погоды будет зависеть от времени прохождения холодного фронта циклона, смещающегося с Поволжья», — передают метеорологи. По предварительным данным, в выходные дни в Пермском крае ожидается теплая погода. Преобладающая температура днем от +22 до +27 градусов. В дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы. О том, что пермское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение, URA.RU сообщало ранее. 11 июля на территории Пермского края прогнозируется «прохождение неблагоприятных метеорологических явлений». Также журналисты агентства выяснили у специалиста, какие продукты, которые помогут пережить жару.