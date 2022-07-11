Пермские власти заплатят 10 тысяч ребенку, укушенному собакой

12 июля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Укушенному собакой ребенку власти выплатят компенсацию морального вреда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермский муниципалитет выплатит компенсацию мальчику, которого за лицо укусила бродячая собака. Нападение животного произошло в поселке Гайны зимой этого года. По решению суда семья потерпевшего получит от местной администрации 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. «В конце января 2022 года несовершеннолетнего мальчика во дворе собственного дома укусила безнадзорная собака. Фельдшером скорой помощи была диагностирована укушенная рана верхней губы. После укуса у ребенка остался шрам, возник страх, усиливающийся при виде собак, он стал нервным и раздражительным», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. В суд было направлено исковое заявление о компенсации пострадавшему морального вреда в 10 тысяч рублей. При этом родители мальчика указали, что в районе регулярно появляются стаи агрессивных бродячих собак, которых никто не отлавливает. Представитель ответчика вину муниципалитета отрицал, сообщив, что конкурсы на отлов проводятся регулярно, но заявок на них нет. В итоге Гаинский районный суд встал на сторону заявителя, удовлетворив исковые требования. После поданной ответчиком апелляции это решение также оставил без изменений Пермский краевой суд. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Кудымкара отсудила у властей компенсацию за сломанную ногу. А житель Перми отсудил полмиллиона у мэрии за невыполненный капитальный ремонт.

Пермский муниципалитет выплатит компенсацию мальчику, которого за лицо укусила бродячая собака. Нападение животного произошло в поселке Гайны зимой этого года. По решению суда семья потерпевшего получит от местной администрации 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. «В конце января 2022 года несовершеннолетнего мальчика во дворе собственного дома укусила безнадзорная собака. Фельдшером скорой помощи была диагностирована укушенная рана верхней губы. После укуса у ребенка остался шрам, возник страх, усиливающийся при виде собак, он стал нервным и раздражительным», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. В суд было направлено исковое заявление о компенсации пострадавшему морального вреда в 10 тысяч рублей. При этом родители мальчика указали, что в районе регулярно появляются стаи агрессивных бродячих собак, которых никто не отлавливает. Представитель ответчика вину муниципалитета отрицал, сообщив, что конкурсы на отлов проводятся регулярно, но заявок на них нет. В итоге Гаинский районный суд встал на сторону заявителя, удовлетворив исковые требования. После поданной ответчиком апелляции это решение также оставил без изменений Пермский краевой суд. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Кудымкара отсудила у властей компенсацию за сломанную ногу. А житель Перми отсудил полмиллиона у мэрии за невыполненный капитальный ремонт.