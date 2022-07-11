В Челябинске задержали 14 членов ОПГ, выводивших бюджетные деньги

Члены организации незаконно выполняли, по версии следствия, весь комплекс банковских услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали 14 участников преступных группировок, входивших в организованное преступное сообщество (ОПС). Они занимались обналичиванием денежных средств, в том числе через фирмы, работавшие по госконтрактам. Об этом сообщают несколько источников URA.RU.

«Деятельность преступного сообщества заключалась в незаконных банковских услугах юридическим и физическим лицам за денежный процент, а также в незаконном образовании юрлиц. В обход государственного контроля участники сообщества занимались переводом денег, в том числе в рамках муниципальных и государственных контрактов, открывали и вели банковские счета, кассовое обслуживание и незаконные банковские операции. Тем самым они извлекли доход на сумму более 200 млн рублей», — рассказали источники.

Уголовное дело возбуждено 12 июля по статье 172 и по ч.1 ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельности, организация преступного сообщества). Всего задержаны 14 человек на 48 часов. Из офиса, где находились участники сообщества, изъято 20 компьютеров, 300 печатей, 600 банковских карт. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области комментарий предоставят позднее.