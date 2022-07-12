В аэропорту Перми из-за грозы не смогли приземлиться три самолета

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, самолет, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Рейсы перенаправили в аэропорты других городов Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино из-за грозы не смогли совершить посадку три самолета. Они были перенаправлены в другие города. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в официальном telegram-канале.

«В связи со сложными метеоусловиями (шквальный ветер и гроза) не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино три рейса. Рейс 2912 из Сочи ушел на запасной аэродром в Нижнекамск, рейсы 1157 и 1768 из Москвы направлены в Екатеринбург», — указано в сообщении.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, грозовой фронт сместился в сторону аэропорта. Скорость шквалистого ветра там достигала 20 метров в секунду.

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В пермском аэропорту Большое Савино из-за грозы не смогли совершить посадку три самолета. Они были перенаправлены в другие города. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в официальном telegram-канале. «В связи со сложными метеоусловиями (шквальный ветер и гроза) не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино три рейса. Рейс 2912 из Сочи ушел на запасной аэродром в Нижнекамск, рейсы 1157 и 1768 из Москвы направлены в Екатеринбург», — указано в сообщении. По данным ГИС-центра ПГНИУ, грозовой фронт сместился в сторону аэропорта. Скорость шквалистого ветра там достигала 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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