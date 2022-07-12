В Пермском крае в вблизи деревень бушуют лесные пожары

13 июля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Лес горит в Соликамском и Красновишерском лесничествах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На севере Пермского края в непосредственной близости от населенных пунктов бушуют лесные пожары. Информация размещена на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края. По данным минприроды, два лесных пожара площадью 3,6 и 4 гектара обнаружены 12 июня. Они локализованы, но пока не ликвидированы. «Соликамское лесничество, вид пожара: низовой средний; расстояние до ближайшего населенного пункта (с. Татарское) — 4 км. Красновишерское лесничество, вид пожара: низовой сильный; расстояние до ближайшего населенного пункта (п. Булатово) — 4,8 км», — сообщается в оперативной сводке минприроды. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился установить на территории Прикамья особый противопожарный режим. Он продлится до 10 сентября. На этот период запрещено разводить открытый огонь в лесах, парках и сельхозугодьях, а также сжигать мусор. Кроме того, минприроды Пермского края ввело в ряде территорий ограничение на посещение лесов.

На севере Пермского края в непосредственной близости от населенных пунктов бушуют лесные пожары. Информация размещена на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края. По данным минприроды, два лесных пожара площадью 3,6 и 4 гектара обнаружены 12 июня. Они локализованы, но пока не ликвидированы. «Соликамское лесничество, вид пожара: низовой средний; расстояние до ближайшего населенного пункта (с. Татарское) — 4 км. Красновишерское лесничество, вид пожара: низовой сильный; расстояние до ближайшего населенного пункта (п. Булатово) — 4,8 км», — сообщается в оперативной сводке минприроды. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился установить на территории Прикамья особый противопожарный режим. Он продлится до 10 сентября. На этот период запрещено разводить открытый огонь в лесах, парках и сельхозугодьях, а также сжигать мусор. Кроме того, минприроды Пермского края ввело в ряде территорий ограничение на посещение лесов.