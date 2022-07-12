Житель ХМАО, сбивший пешеходов в Люберцах, часто нарушал ПДД

13 июля 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

За четыре года мужчина 68 раз нарушил ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сргутянин, который в городе Люберцы Московской области сбил трех пешеходов, часто нарушал правила дорожного движения. За четыре года у него накопилось почти 70 штрафов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 2016 года за ним числится 68 нарушений правил дорожного движения. В основном все нарушения зафиксированы по превышению скоростного режима. Он является злостным нарушителем ПДД. Это постараться нужно, чтоб столько нарушений и в основном по скорости заработать.», — сообщил собеседник. Как рассказал собеседник, штрафы за нарушения оплачены лишь частично. Из Сургута в Москву югорчанин переехал в 2020 году. В пресс-службе управления МВД России по ХМАО журналисту URA.RU отказались комментировать произошедшее, сославшись на тайну личных данных. Ранее URA.RU сообщало, что в Люберцах мужчина на автомобиле каршеринга на пешеходном переходе сбил трех человек. Двое из них позже скончались в больнице. За это ему грозит до семи лет заключения.

Сргутянин, который в городе Люберцы Московской области сбил трех пешеходов, часто нарушал правила дорожного движения. За четыре года у него накопилось почти 70 штрафов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 2016 года за ним числится 68 нарушений правил дорожного движения. В основном все нарушения зафиксированы по превышению скоростного режима. Он является злостным нарушителем ПДД. Это постараться нужно, чтоб столько нарушений и в основном по скорости заработать.», — сообщил собеседник. Как рассказал собеседник, штрафы за нарушения оплачены лишь частично. Из Сургута в Москву югорчанин переехал в 2020 году. В пресс-службе управления МВД России по ХМАО журналисту URA.RU отказались комментировать произошедшее, сославшись на тайну личных данных. Ранее URA.RU сообщало, что в Люберцах мужчина на автомобиле каршеринга на пешеходном переходе сбил трех человек. Двое из них позже скончались в больнице. За это ему грозит до семи лет заключения.