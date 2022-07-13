В Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за российского газа

Правительство Венгрии объявило о чрезвычайном положении в стране в области энергетики. Причина — страна может остаться без необходимого объема энергоресурсов.
О введении режима ЧП заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, у всей остальной Европы с большой вероятностью также не будет достаточно газа на предстоящие осень и зиму, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ. Ранее URA.RU сообщало, что сразу несколько стран Запада пошли навстречу России, чтобы не остаться без поставок газа. Так, Канада в течение двух лет может обслужить еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток».
Отказ от российских нефти и газа входит в очередной санкционный пакет Запада. Ограничения на поставку энергоресурсов призваны надавить на Россию из-за ее спецоперации на Украине. Однако в настоящее время страны Запада оказались на грани энергетического коллапса из-за своего решения.
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