12 июля 2022

Спасатели предупреждают жителей ХМАО об опасной погоде

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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, зонт, дождливая погода, дождь в городе
В ХМАО придут грозы с дождем и сильный ветер Фото:

В ХМАО придут грозы с дождем и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Однако вместе с непогодой в регионе ожидается высокая температура воздуха — до +30 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В течение суток 14 июля 2022 года местами в ХМАО (Сургутский, Нефтеюганский, Белоярский и Ханты-Мансийский районы) ожидается неблагоприятная погода: сильный дождь; гроза, ветер порывами 15 — 17 м/с. Уважаемые граждане, будьте внимательны при ухудшении погодных явлений», — сказали в МЧС.

По данным Гидрометцентра ХМАО ливень и гроза ожидается также 15 и 16 июля, а порывы ветра будут достигать 14 м/с. При этом температура днем будет подниматься до 27-30 градусов выше нуля.

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В ХМАО придут грозы с дождем и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Однако вместе с непогодой в регионе ожидается высокая температура воздуха — до +30 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В течение суток 14 июля 2022 года местами в ХМАО (Сургутский, Нефтеюганский, Белоярский и Ханты-Мансийский районы) ожидается неблагоприятная погода: сильный дождь; гроза, ветер порывами 15 — 17 м/с. Уважаемые граждане, будьте внимательны при ухудшении погодных явлений», — сказали в МЧС. По данным Гидрометцентра ХМАО ливень и гроза ожидается также 15 и 16 июля, а порывы ветра будут достигать 14 м/с. При этом температура днем будет подниматься до 27-30 градусов выше нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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