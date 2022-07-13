В ХМАО южанка, оскорбившая русских, лишилась праздника на юбилей

14 июля 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Отказ от праздника — условия, выдвинутые земляками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургутянка Рая Мамедова, оскорбившая русский народ во время перепалки с соседом, отказалась от празднования 30-летнего юбилея. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. «Какое празднование? За ней сейчас такой надзор, опека надзирает и государственные инспекторы. Вообще ей рекомендовано сейчас сидеть дома и не мозолить людям глаза. Никакого празднования. Человек должен работать над собой. Ей сейчас нужно осознать свой поступок и жить другой жизнью. Либо останется одна со своими проблемами. Единственные, кто будет рядом в этот день — это дети и все», — сообщил Аббасов. В случае нарушения данных условий Рая Мамедова может остаться без поддержки и помощи земляков. Пока женщина соглашается на все предложенные варианты выхода из сложившейся ситуации. Сейчас она посещает психолога и ходит на воспитательные беседы в азербайджанскую диаспору. «Мы обозначили ей [Рае Мамедовой] красные линии, которые она перешла. Объяснили ей путь, как вернуться и как все исправить. Пока она делает шаги в эту сторону. Будем надеяться, что человек исправится», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU писало, что на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, завели уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти, унижении человеческого достоинства. Поводом для этого стала ссора с соседом из-за размещенного в домовом чате видео, где мужчина жалуется на шалости детей в лифте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутянка Рая Мамедова, оскорбившая русский народ во время перепалки с соседом, отказалась от празднования 30-летнего юбилея. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. «Какое празднование? За ней сейчас такой надзор, опека надзирает и государственные инспекторы. Вообще ей рекомендовано сейчас сидеть дома и не мозолить людям глаза. Никакого празднования. Человек должен работать над собой. Ей сейчас нужно осознать свой поступок и жить другой жизнью. Либо останется одна со своими проблемами. Единственные, кто будет рядом в этот день — это дети и все», — сообщил Аббасов. В случае нарушения данных условий Рая Мамедова может остаться без поддержки и помощи земляков. Пока женщина соглашается на все предложенные варианты выхода из сложившейся ситуации. Сейчас она посещает психолога и ходит на воспитательные беседы в азербайджанскую диаспору. «Мы обозначили ей [Рае Мамедовой] красные линии, которые она перешла. Объяснили ей путь, как вернуться и как все исправить. Пока она делает шаги в эту сторону. Будем надеяться, что человек исправится», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU писало, что на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, завели уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти, унижении человеческого достоинства. Поводом для этого стала ссора с соседом из-за размещенного в домовом чате видео, где мужчина жалуется на шалости детей в лифте.