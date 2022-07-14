Суд над свердловской ОПГ наркоторговцев откладывали 102 раза

Рассмотрение дела свердловских наркоторговцев, предположительно создавших свое крупное ОПГ, отложили 102 раз, но не довели до приговора. Об этом свидетельствуют данные картотеки на сайте Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.
«Движение дела: заседание отложено», — говорится в карточке дела. Суд над фигурантами первый раз отложили в октябре 2020 года. После этого рассмотрение продолжалось на протяжении почти двух лет, и судья переносил дату по несколько раз в месяц.
Среди причин, препятствующих рассмотрению дела, указывалась неявка в зал заседания подсудимых, свидетелей, болезнь судьи и других участников процесса. Чаще всего формулировка основания значилась как «другие основания для отложения дела».
В деле значится 21 фигурант, из которых дела двоих вывели в отдельное производство, чтобы привязать к другим инцидентам. Остальным 19-ти вменяют незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков, а также организацию преступного сообщества. Адвокаты и сами подсудимые 20 раз пытались обжаловать решения судьи, но им ни разу не удалось добиться своего. 12 раз суд отказал в изменении акта, а восемь жалоб еще находятся на рассмотрении.
Ранее полиция раскрыла другую крупную сеть наркоторговцев, которые работали в Свердловской области и Пермском крае. Всех решением суда заключили под стражу. Материалы дела составили 24 тома.
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Рассмотрение дела свердловских наркоторговцев, предположительно создавших свое крупное ОПГ, отложили 102 раз, но не довели до приговора. Об этом свидетельствуют данные картотеки на сайте Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. «Движение дела: заседание отложено», — говорится в карточке дела. Суд над фигурантами первый раз отложили в октябре 2020 года. После этого рассмотрение продолжалось на протяжении почти двух лет, и судья переносил дату по несколько раз в месяц. Среди причин, препятствующих рассмотрению дела, указывалась неявка в зал заседания подсудимых, свидетелей, болезнь судьи и других участников процесса. Чаще всего формулировка основания значилась как «другие основания для отложения дела». В деле значится 21 фигурант, из которых дела двоих вывели в отдельное производство, чтобы привязать к другим инцидентам. Остальным 19-ти вменяют незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков, а также организацию преступного сообщества. Адвокаты и сами подсудимые 20 раз пытались обжаловать решения судьи, но им ни разу не удалось добиться своего. 12 раз суд отказал в изменении акта, а восемь жалоб еще находятся на рассмотрении. Ранее полиция раскрыла другую крупную сеть наркоторговцев, которые работали в Свердловской области и Пермском крае. Всех решением суда заключили под стражу. Материалы дела составили 24 тома.