Суд над свердловской ОПГ наркоторговцев откладывали 102 раза

Рассмотрение дела группы свердловчан в суде началось в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рассмотрение дела свердловских наркоторговцев, предположительно создавших свое крупное ОПГ, отложили 102 раз, но не довели до приговора. Об этом свидетельствуют данные картотеки на сайте Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

«Движение дела: заседание отложено», — говорится в карточке дела. Суд над фигурантами первый раз отложили в октябре 2020 года. После этого рассмотрение продолжалось на протяжении почти двух лет, и судья переносил дату по несколько раз в месяц.

Среди причин, препятствующих рассмотрению дела, указывалась неявка в зал заседания подсудимых, свидетелей, болезнь судьи и других участников процесса. Чаще всего формулировка основания значилась как «другие основания для отложения дела».

В деле значится 21 фигурант, из которых дела двоих вывели в отдельное производство, чтобы привязать к другим инцидентам. Остальным 19-ти вменяют незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков, а также организацию преступного сообщества. Адвокаты и сами подсудимые 20 раз пытались обжаловать решения судьи, но им ни разу не удалось добиться своего. 12 раз суд отказал в изменении акта, а восемь жалоб еще находятся на рассмотрении.

Ранее полиция раскрыла другую крупную сеть наркоторговцев, которые работали в Свердловской области и Пермском крае. Всех решением суда заключили под стражу. Материалы дела составили 24 тома.