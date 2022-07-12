В Нижнем Тагиле задержали крупную ОПГ наркоторговцев. Сеть работала в двух регионах

12 июля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

По обвинению в наркоторговле будут судить шесть членов банды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шесть участников банды, обвиняемые в продаже наркотиков, задержаны правоохранителями в Нижнем Тагиле. В отношении торговцев возбуждены уголовные дела, в ближайшие время все члены группировки предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Организованная группа действовала с января по ноябрь 2021 года. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий у участников преступной группы правоохранительными органами изъято и выведено из незаконного оборота не менее 499,4 грамма синтетического наркотического вещества», — рассказали в областной прокуратуре. Организатор группировки создал сеть курьеров-закладчиков в городах Свердловской области и Пермского края. В зависимости от роли и степени участия всем задержанным предъявлены разные обвинения. Дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. В начале июля сотрудники ФСБ поймали членов группировки наркоторговцев, создавших лабораторию в съемной квартире в Свердловской области. Силовики во время обысков изъяли более 3,5 килограмма запрещенных веществ и возбудили против банды уголовное дело.

Шесть участников банды, обвиняемые в продаже наркотиков, задержаны правоохранителями в Нижнем Тагиле. В отношении торговцев возбуждены уголовные дела, в ближайшие время все члены группировки предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Организованная группа действовала с января по ноябрь 2021 года. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий у участников преступной группы правоохранительными органами изъято и выведено из незаконного оборота не менее 499,4 грамма синтетического наркотического вещества», — рассказали в областной прокуратуре. Организатор группировки создал сеть курьеров-закладчиков в городах Свердловской области и Пермского края. В зависимости от роли и степени участия всем задержанным предъявлены разные обвинения. Дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. В начале июля сотрудники ФСБ поймали членов группировки наркоторговцев, создавших лабораторию в съемной квартире в Свердловской области. Силовики во время обысков изъяли более 3,5 килограмма запрещенных веществ и возбудили против банды уголовное дело.