Глава МИД Германии исключила смягчение санкций против России

15 июля 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Германия продолжит поддерживать Украину, заявила глава МИД ФРГ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок исключила ослабление антироссийских санкций. По ее словам, подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну. «Но нас бы шантажировали вдвойне», — заявила Бербок в ходе общения с гражданами в Бремене, ее слова приводит агентство DPA. При этом она заверила, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока она [Украина] в ней [в Германии] нуждается». США и Евросоюз ввели жесткие санкции против РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в последнее время «недружественные государства» все чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам. В июле читатели немецкого издания Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку из-за провала антироссийских ограничений. В ответ на это он заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок исключила ослабление антироссийских санкций. По ее словам, подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну. «Но нас бы шантажировали вдвойне», — заявила Бербок в ходе общения с гражданами в Бремене, ее слова приводит агентство DPA. При этом она заверила, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока она [Украина] в ней [в Германии] нуждается». США и Евросоюз ввели жесткие санкции против РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в последнее время «недружественные государства» все чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам. В июле читатели немецкого издания Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку из-за провала антироссийских ограничений. В ответ на это он заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо.