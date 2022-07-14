14 июля 2022

Пермяки увидят новое светомузыкальное шоу театрального фонтана

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Пермь, снимают на телефон, ночной город, толпа, танцующие фонтаны
Новое шоу начнется в 21.50 Фото:

Жители и гости Перми 15 июля в 21.50 смогут увидеть новое светомузыкальное шоу театрального фонтана. В новой программе будут звучать песни из мюзиклов Театра-Театра «Винил» и «Алые паруса», удостоенных премии «Золотая маска». О запуске шоу подробнее рассказали в пресс-службе театра.

«На открытии нового шоу в фонтане прозвучит шесть хитов репертуара театра. Три песни из мюзикла „Алые паруса“: „Кораблик“, дуэт Ассоль и Эгля, „На крыльях алых парусов“ и три песни из мюзикла „Винил“: „Девушка-мечта“, „Эй, стиляга, зажигай“, „Феерия свободы“», — рассказали в Театре-Театре.

Новое светомузыкальное шоу фонтана приурочили к 95-му юбилею театра. Шоу под мелодии из мюзиклов будет идти каждый день в 18.40 в течение всего сезона работы фонтана.

Таким образом в расписании шоу фонтанов на эспланаде появится дополнительный показ:

  • 18:40 — новая программа по мелодиям мюзиклов у Театра-Театра
  • 21:45 — классическая программа на площади у Театра-Театра
  • 22:45 — представление у Законодательного собрания

В программе театрального фонтана также остаются специальные программы по пятницам и выходным дням:

  • пт.: 15.00 — свадебное шоу, 18.00 — детское шоу, 20.45 — классическое шоу;
  • сб.-вс.: 15.00 и 18.00 — детское шоу, 20.45 — классическое шоу.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки спасаются от жары в фонтанах. Фоторепортаж с городских улиц.

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Жители и гости Перми 15 июля в 21.50 смогут увидеть новое светомузыкальное шоу театрального фонтана. В новой программе будут звучать песни из мюзиклов Театра-Театра «Винил» и «Алые паруса», удостоенных премии «Золотая маска». О запуске шоу подробнее рассказали в пресс-службе театра. «На открытии нового шоу в фонтане прозвучит шесть хитов репертуара театра. Три песни из мюзикла „Алые паруса“: „Кораблик“, дуэт Ассоль и Эгля, „На крыльях алых парусов“ и три песни из мюзикла „Винил“: „Девушка-мечта“, „Эй, стиляга, зажигай“, „Феерия свободы“», — рассказали в Театре-Театре. Новое светомузыкальное шоу фонтана приурочили к 95-му юбилею театра. Шоу под мелодии из мюзиклов будет идти каждый день в 18.40 в течение всего сезона работы фонтана. Таким образом в расписании шоу фонтанов на эспланаде появится дополнительный показ: В программе театрального фонтана также остаются специальные программы по пятницам и выходным дням: Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки спасаются от жары в фонтанах. Фоторепортаж с городских улиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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