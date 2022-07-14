Пермяки увидят новое светомузыкальное шоу театрального фонтана

Новое шоу начнется в 21.50 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители и гости Перми 15 июля в 21.50 смогут увидеть новое светомузыкальное шоу театрального фонтана. В новой программе будут звучать песни из мюзиклов Театра-Театра «Винил» и «Алые паруса», удостоенных премии «Золотая маска». О запуске шоу подробнее рассказали в пресс-службе театра.

«На открытии нового шоу в фонтане прозвучит шесть хитов репертуара театра. Три песни из мюзикла „Алые паруса“: „Кораблик“, дуэт Ассоль и Эгля, „На крыльях алых парусов“ и три песни из мюзикла „Винил“: „Девушка-мечта“, „Эй, стиляга, зажигай“, „Феерия свободы“», — рассказали в Театре-Театре.

Новое светомузыкальное шоу фонтана приурочили к 95-му юбилею театра. Шоу под мелодии из мюзиклов будет идти каждый день в 18.40 в течение всего сезона работы фонтана.

Таким образом в расписании шоу фонтанов на эспланаде появится дополнительный показ:

18:40 — новая программа по мелодиям мюзиклов у Театра-Театра

21:45 — классическая программа на площади у Театра-Театра

22:45 — представление у Законодательного собрания

В программе театрального фонтана также остаются специальные программы по пятницам и выходным дням:

пт.: 15.00 — свадебное шоу, 18.00 — детское шоу, 20.45 — классическое шоу;

сб.-вс.: 15.00 и 18.00 — детское шоу, 20.45 — классическое шоу.

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